Отказ от упрощенного режима: как ЕС ограничит въезд россиянам?

С сегодняшнего дня перестает действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Что это значит для россиян, разбирался «Рамблер».

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Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией из-за российской спецоперации на Украине. Соответствующее решение вступит в силу 12 сентября. При этом Литва, Латвия, Эстония и Польша также согласовали дополнительные ограничения для въезда россиян по шенгенским визам. Они должны вступить в силу 19 сентября. Согласно совместному заявлению премьер-министров Прибалтийских стран, путешествия по ЕС «являются привилегией, а не правом человека».

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О том, что привилегия посещения стран ЕС не должна «даваться русским» заявила и еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. По ее словам, с утра 12 сентября самые близкие к региону страны ЕС станут доступны гражданам России только по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам, а также визы будут получать журналисты.

Что изменится?

После приостановки упрощенного визового режима между Евросоюзом и Россией визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро, а сроки выдачи виз увеличатся в ряде случаев до 45 дней. При этом Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам России многократные визы с длительным сроком действия, поэтому они могут выдаваться только под конкретный срок поездки.

Усложнится и подача документов. Жители России, решившие поехать в ЕС, «больше не смогут ограничиваться документами по упрощенному списку». В Еврокомиссии также посоветовали «внимательнее присматриваться» к россиянам и отказывать в визе в случае «угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям».

При этом заявки от граждан России, которые хотят получить туристическую визу, должны рассматриваться в неприоритетном режиме. Страны могут консультироваться с другими государствами ЕС и выдавать визы россиянам без доступа в шенгенское пространство.

Какие исключения?

Приоритет в выдаче виз в страны ЕС будет у членов семей граждан союза, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества. Также гораздо легче, чем туристам, визы можно будет получить студентам и научным работникам.

Уже находящиеся на руках у россиян около миллиона виз стран ЕС продолжают действовать, хотя Еврокомиссия дала рекомендации по их аннулированию «в случае угрозы безопасности».

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, от новых правил сильнее всего пострадают жители приграничных регионов - Карелии, Ленинградской и Калининградской областей.

«Кроме того, мы ожидаем, что будет сокращено количество так называемых длинных виз, которые выдавались на срок от полугода и выше. Скорее всего, те страны, которые продолжат их выдавать, вернутся к практике выдаче виз строго под срок поездки», - пояснил он «Парламентской газете».

При этом представитель АТОР отметил, что на классические туристические визы упрощенный режим и ранее не распространялся. Однако туроператоры ожидают, что стоимость консульского сбора в дальнейшем будет поднята.