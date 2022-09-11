Власти опровергли слухи об эвакуации поселений под Белгородом

Слухи о подготовке эвакуации жителей приграничных населенных пунктов Валуйского городского округа Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил в воскресенье глава округа Алексей Дыбов.
"В сложившейся ситуации распространяются слухи об эвакуации, а также другая фейковая информация в социальных сетях. Ситуация находится под контролем. Эвакуация людей на территории округа не объявлялась", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".
Дыбов попросил жителей не поддаваться панике и пообещал информировать о происходящем.
В субботу в Минобороны РФ заявили, что для достижения заявленных целей военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать войска, которые находились в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области, которая граничит с Белгородской.