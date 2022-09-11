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33 минуты назад

Власти опровергли слухи о подготовке эвакуации части приграничных поселений под Белгородом

ТАСС

Слухи о подготовке эвакуации жителей приграничных населенных пунктов Валуйского городского округа Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил в воскресенье глава округа Алексей Дыбов.

Власти опровергли слухи об эвакуации поселений под Белгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В сложившейся ситуации распространяются слухи об эвакуации, а также другая фейковая информация в социальных сетях. Ситуация находится под контролем. Эвакуация людей на территории округа не объявлялась", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".

Дыбов попросил жителей не поддаваться панике и пообещал информировать о происходящем.

В субботу в Минобороны РФ заявили, что для достижения заявленных целей военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать войска, которые находились в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области, которая граничит с Белгородской.

Общество,Минобороны России,
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