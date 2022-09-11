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1 час назад

Умер оператор фильма "Приключения Электроника"

Елена Прошина

Умер режиссер, кинооператор и сценарист Александр Полынников. Он скончался в Москве в возрасте 81 года. О смерти кинематографиста сообщила супруга - актриса Анна Назарьева, передает ТАСС.

Умер оператор фильма "Приключения Электроника"
Фото: WikipediaWikipedia

Полынников умер 8 сентября. Прощание с ним состоится в понедельник, 12 сентября в Хованском крематории на улице Адмирала Корнилова, 42.

По словам супруги, кинооператор умер от онкологического заболевания. Последние дни он находился в реанимации.

Александр Николаевич Полынников родился 3 июня 1941 года, он выпускник операторского факультета ВГИКа. В 1982 стал лауреатом Государственной премии СССР

Полынников был кинооператором фильмов «Городской романс» «Приключения Электроника», «Д'Артаньян и три мушкетера».

Как режиссер снял картины «Берегите женщин», «Обнаженная в шляпе», сериалы «Возвращение Мухтара», «Тонкая штучка».

Общество,Александр Полынников,Анна Назарьева,
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