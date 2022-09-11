На выборах в Алтайском крае умерла член избиркома

В городе Рубцовске в Алтайском крае на выборах погибла члени избирательной комиссии от партии «Яблоко» Надежда Сафенрейдер, сообщили в Telegram-канале избиркома. Прибывшие на место медики не успели спасти женщину. На момент смерти ей был 71 год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент произошел на избирательном участке № 475 в городе Рубцовске. Женщине стало плохо прямо во время работы на избирательном участке. Скорая помощь доставила ее в городскую больницу № 2, где врачи провели ей реанимационные действия. Спасти женщину не удалось.

Коллектив Избирательной комиссии Алтайского края, территориальной избирательной комиссии города Рубцовска, избирательного участка № 475 выражает соболезнования родным и близким Надежды Андреевны. Скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении избирательной комиссии.

Выборы различных уровней в стране проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Участие в голосовании глава государства принял онлайн. Он призвал россиян проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор на голосовании.