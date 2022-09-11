Скончался советский разведчик Виталий Коротков

Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова <...> Он внес очень большой вклад и в дело патриотического воспитания молодежи. Он много раз выступал перед молодыми ребятами, а те, без преувеличения, затаив дыхание, слушали его, — поделился он.

Виталий Коротков родился 20 декабря 1927 года в Полтаве в УССР в семье военного. Во время войны был экстренно эвакуирован в Саратовскую область, где начал подрабатывать на военных складах. В 1943 году, будучи все еще несовершеннолетним, записался добровольцем в Красную Армию, его взяли в танковые войска. После окончания войны он обучился на юриста и был принят в СВР. Долгое время он отлучался в командировки в Австрию и Германию, где получал секретную информацию для центрального аппарата СССР. Одновременно с распадом Советского Союза он ушел в отставку.