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19 минут назад

Скончался советский разведчик Виталий Коротков

News.ru

На 95-м году жизни скончался выдающийся советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки Виталий Коротков, рассказал в беседе с РИА Новости глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов. О причинах и обстоятельствах трагедии он не сообщил.

Скончался советский разведчик Виталий Коротков
Фото: ТАССТАСС

Сегодня ночью не стало Виталия Викторовича Короткова <...> Он внес очень большой вклад и в дело патриотического воспитания молодежи. Он много раз выступал перед молодыми ребятами, а те, без преувеличения, затаив дыхание, слушали его, — поделился он.

Виталий Коротков родился 20 декабря 1927 года в Полтаве в УССР в семье военного. Во время войны был экстренно эвакуирован в Саратовскую область, где начал подрабатывать на военных складах. В 1943 году, будучи все еще несовершеннолетним, записался добровольцем в Красную Армию, его взяли в танковые войска. После окончания войны он обучился на юриста и был принят в СВР. Долгое время он отлучался в командировки в Австрию и Германию, где получал секретную информацию для центрального аппарата СССР. Одновременно с распадом Советского Союза он ушел в отставку.

6 апреля пресс-служба СВР сообщила о том, что в возрасте 79 лет умер Герой Советского Союза, разведчик-нелегал Михаил Васенков.

Общество,Михаил Васенков,Сергей Иванов,СВР России,
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