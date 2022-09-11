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27 минут назад

Проценко описал ситуацию с COVID-19 в России

Майк Габриелян

Почти 95% пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает РИА Новости.

Проценко описал ситуацию с COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня Проценко посетил штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году и осмотрел зону, где проводится ПЦР-тестирование. Он отметил, что наступил сезон заболеваемости.

«Мы видим, что пациенты заболевают, хорошо, что большинство протекает в лёгкой форме, почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно», - сказал врач.

Он добавил, что профилактика и дополнительные меры безопасности «излишними не бывают никогда».

Ранее медики назвали самые ранние признаки заражения коронавирусной инфекцией.

Общество,Денис Проценко,
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