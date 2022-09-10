Названы самые ранние предвестники COVID-19

«Подстава в том, что люди не думают о ковиде. Ковид приходит, а человек думает, что у него насморк, горло. Как будто ОРЗ присоединилось, осень, испортилась погода. Хотя пять волн уже пережили и в это время заражают всех остальных», — посетовал он.