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1 час назад

Губернатор Нью-Йорка объявила чрезвычайное положение в связи с полиомиелитом

ТАССиещё 2

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения полиомиелита, заражение которым было ранее выявлено в штате. Об этом сообщил в пятницу департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.

Губернатор Нью-Йорка объявила чрезвычайное положение в городе
Фото: ReutersReuters

"Вирус полиомиелита был обнаружен в образцах сточных вод, взятых на прилегающих к городу Нью-Йорк территориях, в том числе в округах Рокленж, Ориндж, Салливан и Нассау", - говорится в сообщении.

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Введение режима чрезвычайного положения направлено на стимулирование вакцинации от полиомиелита.

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