Путин назвал глумлением над историей снос памятников советским воинам

Во время видеообращения к церемонии открытия в Донецкой Народной Республике восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» президент РФ Владимир Путин заявил, что в России никогда не смогут понять и принять стремление «разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков». Об этом сообщает ТАСС.

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«С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов», – сказал Путин (здесь и далее цитата по ТАСС).

Он также добавил, что в России хранят память предков и восстанавливают мемориалы в честь фронтовиков и тружеников тыла.

«Для России все это немыслимо. Мы – плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев – это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории», – продолжил президент.

Также Путин поблагодарил всех, кто участвовал в реконструкции мемориала «Саур-Могила». Он отметил, что это общая заслуга многих людей и организаций.