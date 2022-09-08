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37 минут назад

Путин назвал глумлением над историей снос памятников советским воинам в ряде стран

Елена Прошина

Во время видеообращения к церемонии открытия в Донецкой Народной Республике восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» президент РФ Владимир Путин заявил, что в России никогда не смогут понять и принять стремление «разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков». Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал глумлением над историей снос памятников советским воинам
Фото: 

«С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов», – сказал Путин (здесь и далее цитата по ТАСС).

Он также добавил, что в России хранят память предков и восстанавливают мемориалы в честь фронтовиков и тружеников тыла.

«Для России все это немыслимо. Мы – плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев – это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории», – продолжил президент.

Также Путин поблагодарил всех, кто участвовал в реконструкции мемориала «Саур-Могила». Он отметил, что это общая заслуга многих людей и организаций.

Ранее восстановленный мемориал Саур-Могила торжественно открыли в день освобождения Донбасса от фашистов.

Общество,Армия,ПРЕДОК,Владимир Путин,
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