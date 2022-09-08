Пранкер Лексус рассказал, что чувствует во время розыгрышей политиков

«Просто концентрируешься на разговоре и на собеседнике, ничего в этом страшного нет. Он такой же человек, как ты: такие же руки, ноги. Просто надо быть компетентным и знать, о чем ты с ним будешь говорить, и быть ему интересным», — отметил пранкер.