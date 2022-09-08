Лось перебежал дорогу в Кудрово и попал на видео

Лось перебежал дорогу между Кудрово и Колтушами. Чиновники обратились к жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой сообщать об участках дорог, где выбегают животные. Э то нужно для того, чтобы поставить предупредительный дорожный знак. Об этом пишет "Фонтанка".
Видеозаписью, на которой показано как лось перебегает дорогу поделился дорожный комитет Ленобласти.
Лось без рогов красиво перемахнул наш новый асфальт у Новосергиевки на дороге между Кудрово и Колтушами. Грациозно, но опасно. Знаков «Дикие животные» тут нет, будьте внимательны.
Ранее сообщалось о лосе во Всеволожском районе Ленобласти, который готовился к брачному турниру. Видеозаписью поделился Павел Глазков на своей странице во "Вконтакте".