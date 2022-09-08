Лось перебежал дорогу в Кудрово и попал на видео

Лось перебежал дорогу между Кудрово и Колтушами. Чиновники обратились к жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой сообщать об участках дорог, где выбегают животные. Э то нужно для того, чтобы поставить предупредительный дорожный знак. Об этом пишет "Фонтанка".