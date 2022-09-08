Судебные приставы объявили в розыск певицу Монеточку. Причиной стал долг по судебному иску Стаса Костюшкина в размере более 500 тыс. рублей. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Весной Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тыс. рублей из-за плагиата трека «Мама, я не зигую» на его хит «Женщина, я не танцую». Экс-солист «Чая Вдвоем» подал в суд из-за одинакового мотива в композициях. Сторона Монеточки утверждала, что песня является пародией. Однако музыковедческая экспертиза подтвердила, что треки идентичны на 73%, соответственно речь идет не о пародии, а о плагиате.

Певица так и не выплатила Костюшкну долг. По данным базы Басманного районного суда, исполнительница задолжала 512 500 рублей. Теперь приставы займутся проверкой счетов Монеточки. Сама же певица в настоящее время находится за границей, где она в августе родила дочь.