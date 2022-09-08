Журналисты нашли пропавшую вдову Зеленского в приложении для знакомств

Телеведущий Михаил Зеленский ушел из жизни девять месяцев назад в Доминикане. У него остались двое детей от первого брака и молодая вдова, блогер Мила Рубинчик, которую недавно журналисты нашли в приложении для знакомств.

Фото: пресс-служба ВГТРК пресс-служба ВГТРК

Смерть артиста сильно ударила по Рубинчик. После похорон она рассказывала, что не знает, как оправиться от горечи утраты и выкладывала трогательные посты в социальных сетях. Затем она и вовсе пропала с радаров.

Недавно Рубинчик появилась в социальных сетях, оповестив подписчиков о том, что она путешествует. Кроме того, блогерша зарегистрировалась в известном приложении для знакомств.