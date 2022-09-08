В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

Журналисты нашли пропавшую вдову Зеленского в Tinder

Слово и Дело

Телеведущий Михаил Зеленский ушел из жизни девять месяцев назад в Доминикане. У него остались двое детей от первого брака и молодая вдова, блогер Мила Рубинчик, которую недавно журналисты нашли в приложении для знакомств.

Журналисты нашли пропавшую вдову Зеленского в приложении для знакомств
Фото: пресс-служба ВГТРКпресс-служба ВГТРК

Смерть артиста сильно ударила по Рубинчик. После похорон она рассказывала, что не знает, как оправиться от горечи утраты и выкладывала трогательные посты в социальных сетях. Затем она и вовсе пропала с радаров.

Недавно Рубинчик появилась в социальных сетях, оповестив подписчиков о том, что она путешествует. Кроме того, блогерша зарегистрировалась в известном приложении для знакомств.

Рубинчик успела рассказать о вечеринке на свое 40-летие, которую она закатила для друзей. О покойном муже она ничего не пишет. Вероятно, девушка так и не смогла смириться с утратой любимого человека.

Чем известен телеведущий Михаил Зеленский

Общество,Мила Рубинчик,Михаил Зеленский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители