Журналисты нашли пропавшую вдову Зеленского в приложении для знакомств

Телеведущий Михаил Зеленский ушел из жизни девять месяцев назад в Доминикане. У него остались двое детей от первого брака и молодая вдова, блогер Мила Рубинчик, которую недавно журналисты нашли в приложении для знакомств.
Смерть артиста сильно ударила по Рубинчик. После похорон она рассказывала, что не знает, как оправиться от горечи утраты и выкладывала трогательные посты в социальных сетях. Затем она и вовсе пропала с радаров.
Недавно Рубинчик появилась в социальных сетях, оповестив подписчиков о том, что она путешествует. Кроме того, блогерша зарегистрировалась в известном приложении для знакомств.
Рубинчик успела рассказать о вечеринке на свое 40-летие, которую она закатила для друзей. О покойном муже она ничего не пишет. Вероятно, девушка так и не смогла смириться с утратой любимого человека.