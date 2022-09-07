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21 минуту назад

Тренер Соловьева предположил, что могло стать причиной его синяков на лице

News.ru

Журналист Владимир Соловьев 7 сентября появился в прямом эфире с ссадинами на лице, что вызвало ряд вопросов об их происхождении. Он позже отказался объяснять откуда они взялись, однако Telegram-канал Baza узнал, что на прошлой недели у телеведущего была тренировка по «бесконтактному бою».

По информации Baza, Соловьев давний фанат системы бесконтактного боя, под названием «Система». Ее основатель, как пишет издание, Михаил Рябко — тренер журналиста.

Принцип программы заключается во взаимодействии с атакующим, с его напряжениями и намерениями.

"Не ваше собачье дело!": Соловьев о ссадинах на лице

Корреспонденты Baza позвонили Рябко и выяснили, что Соловьев недавно посетил тренировку, вышел в спарринг, и, «возможно, что-то такое вылезло на лице после, но вряд ли, потому что Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет».

В конце разговора Рябко не исключил, что журналист мог получить отметины на лице во время спарринга с женой.

Общество,Видео,Владимир Соловьев,
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