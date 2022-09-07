Друг рассказал о наследстве погибшей звезды «Дома-2» Кочервей

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин рассказал о наследстве погибшей звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей. Как сообщает 78.ru, у девушки были накопления, которые ее родители смогут получить через полгода.

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По словам друга умершей, у Кочервей не было завещания. Кроме денег после нее осталась недвижимость, причем как будут делить нажитое ее отец и мать, пока неизвестно. Родители разведены и конфликтуют — мужчина ранее выгнал женщину с дочерью из дома.

«Анастасия купила маме квартиру, чтобы она где-то жила. Отец сейчас будет претендовать на недвижимость в Петербурге, Краснодаре. Планировала она в ОАЭ купить», — заявил Турчин.