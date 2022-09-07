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2 часа назад

Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее с Россией

Газета.Ruиещё 13

Большая часть опрошенных жителей территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свои регионы в составе России, следует из результатов исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России. На соответствующий вопрос в Запорожской области положительно ответил 71% респондентов, в Херсонской - 63%", - говорится в исследовании.

Результаты опроса также показали, что в Запорожской области хотят принять участие в голосовании по вопросу о присоединении к России 74%, а в Херсонской - 61% опрошенных. Телефонный опрос проводили 6 сентября среди 2 тыс. респондентов, его предельная погрешность составляет 3,1%.

Ранее председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов заявил, что власти региона рассчитывают, что он войдет в состав Российской Федерации с готовой нормативной базой.

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