Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее с Россией

Большая часть опрошенных жителей территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свои регионы в составе России , следует из результатов исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

"Большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России. На соответствующий вопрос в Запорожской области положительно ответил 71% респондентов, в Херсонской - 63%", - говорится в исследовании.

Результаты опроса также показали, что в Запорожской области хотят принять участие в голосовании по вопросу о присоединении к России 74%, а в Херсонской - 61% опрошенных. Телефонный опрос проводили 6 сентября среди 2 тыс. респондентов, его предельная погрешность составляет 3,1%.