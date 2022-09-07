Шохин назвал «третью столицу России»

Владивосток становится одной из столиц России. Как сообщает URA.RU, об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Шохин отметил, что из-за «поворота на Восток» роль Приморского и Хабаровского краев будет возрастать, в том числе как транспортировочных хабов. По его словам, говорить о Владивостоке как о «третьей столице России» можно будет тогда, когда из-за более привлекательных условий жизни в городе начнет расти население.