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5 часов назад

Шохин назвал «третью столицу России»

Никита Бородкин

Владивосток становится одной из столиц России. Как сообщает URA.RU, об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Шохин назвал «третью столицу России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шохин отметил, что из-за «поворота на Восток» роль Приморского и Хабаровского краев будет возрастать, в том числе как транспортировочных хабов. По его словам, говорить о Владивостоке как о «третьей столице России» можно будет тогда, когда из-за более привлекательных условий жизни в городе начнет расти население.

Напомним, что ВЭФ проходит с 5 по 8 сентября. Его площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Ранее на мероприятии выступил президент России Владимир Путин, который отметил, что для страны важно, чтобы экономика Дальнего Востока продолжала расти.

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