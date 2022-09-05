«Рыжий фестиваль» пройдет 10 сентября в Ижевске

«Рыжий фестиваль» состоится 10 сентября в Ижевске.

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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Праздник призван объединить рыжеволосых людей, а также дать возможность проявить творческие, спортивные, кулинарные способности. С 2018 года принять участие могут все желающие, но необходим какой-либо рыжий атрибут.

Темой праздника станет «Рыжая магия».