На фасаде "Останкино" появилось нецензурное обращение к Пугачевой

На фасаде здания телецентра «Останкино» неизвестные оставили послание недавно вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой. Видеоролик выложил StarHit.
«Алла, где мужа [потеряла]?» — гласит надпись на «Останкино».
Представители телецентра отказались комментировать инцидент.
В конце мая на фасаде «Останкино» появилось первое послание Пугачевой. «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут [достала]», — говорилось в надписи. Кто мог оставить надпись о Примадонне на здании, не сообщалось.
Ранее Алла Пугачева после возвращения в Россию нанесла визит модельеру Валентину Юдашкину и его семье. Супруга Юдашкина Марина показала совместное фото с Примадонной.