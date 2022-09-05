В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

На фасаде "Останкино" появилось новое нецензурное обращение к Пугачевой

Газета.Ruиещё 2

На фасаде здания телецентра «Останкино» неизвестные оставили послание недавно вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой. Видеоролик выложил StarHit.

На фасаде "Останкино" появилось нецензурное обращение к Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

«Алла, где мужа [потеряла]?» — гласит надпись на «Останкино».

Представители телецентра отказались комментировать инцидент.

В конце мая на фасаде «Останкино» появилось первое послание Пугачевой. «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут [достала]», — говорилось в надписи. Кто мог оставить надпись о Примадонне на здании, не сообщалось.

Михалков ответил на нападки Пугачевой цитатой из Толстого

Ранее Алла Пугачева после возвращения в Россию нанесла визит модельеру Валентину Юдашкину и его семье. Супруга Юдашкина Марина показала совместное фото с Примадонной.

Общество,Марина Юдашкина,Валентин Юдашкин,Алла Пугачева,ТТЦ "Останкино",
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители