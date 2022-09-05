На фасаде "Останкино" появилось нецензурное обращение к Пугачевой

В конце мая на фасаде «Останкино» появилось первое послание Пугачевой. «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут [достала]», — говорилось в надписи. Кто мог оставить надпись о Примадонне на здании, не сообщалось.