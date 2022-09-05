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2 часа назад

Оценена доля работников с высшим образованием в России

Lenta.ruиещё 1

В первой половине 2022 года доля работников, имеющих высшее образование, составила 34,9 процента, что эквивалентно 25 миллионам человек. Соответствующие оценки рынка труда предоставила «Ленте.ру» аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Оценена доля работников с высшим образованием в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 45 процентов работающих россиян, или 32,5 миллиона человек, имеют среднее профессиональное образование, 15,8 процента — среднее общее (10-11 классы), 3,9 процента — основное общее (5-9 классы), а 0,2 процента не имеют никакого диплома. Аналитики подсчитали, что за 20 лет в России доля работников с высшим образованием выросла в полтора раза и в последние годы стабильно превышает треть от всех занятых. В 2020 году показатель достиг максимума в 35,4 процента, в 2021 году он немного снизился до 34,7 процента, однако не упал до доковидных значений.

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Самую большую долю работников с высшим образованием компания зафиксировала как в благополучных регионах, так и в субъектах с напряженной ситуацией на рынке труда. В 2021 году лидерами по этому показателю стали Москва, с 51,8 процента сотрудников с высшим образованием, Северная Осетия (50,6 процента), Ингушетия (44,9 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (44,9 процента), Санкт-Петербург (43,8 процента) и другие. При этом меньше всего россиян с дипломами вузов работают в Забайкальском крае (23,7 процента), Новгородской области (24,1 процента), Курганской области (24,8 процента), Удмуртии (25,5 процента) и других регионах.

«Примечательно, что среди женщин доля работников с высшим образованием выше на треть по сравнению с мужчинами — 39,8 процента против 29,9 процента. При этом 23,3 процента работников-мужчин, то есть каждый четвертый, получили только школьное образование либо закончили лишь 9 классов и не продолжили обучение. Среди женщин доля работников без профессионального образования составляет только 16,6 процента», — сообщила HR-директор FinExpertiza ЕленЕлена Попова. В то же время уровень занятости среди женщин заметно ниже, чем у мужчин — 52,8 процента против 67,3 процента.

Ранее первый вице-премьер страны Андрей Белоусов заявил, что на российском рынке труда нет ухудшения ситуации, однако существуют риски для рабочих мест в автомобильной и химической промышленности. Чиновник отметил, что, возможно, сотрудников этих областей переведут на «разного рода промежуточные формы» работы — неполную занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и другие.

Общество,Елена Попова,Андрей Белоусов,
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