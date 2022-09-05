Оценена доля работников с высшим образованием в России

Около 45 процентов работающих россиян, или 32,5 миллиона человек, имеют среднее профессиональное образование, 15,8 процента — среднее общее (10-11 классы), 3,9 процента — основное общее (5-9 классы), а 0,2 процента не имеют никакого диплома. Аналитики подсчитали, что за 20 лет в России доля работников с высшим образованием выросла в полтора раза и в последние годы стабильно превышает треть от всех занятых. В 2020 году показатель достиг максимума в 35,4 процента, в 2021 году он немного снизился до 34,7 процента, однако не упал до доковидных значений.