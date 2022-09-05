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1 час назад

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Галкин делал "очень плохие заявления" о России

Газета.Ruиещё 6

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что некоторые российские артисты «себя запятнали совершенно непристойными» заявлениями. По его оценке, и артист Максим Галкин, который ранее негативно высказывался о специальной военной операции России на Украине, относится к их числу. Об этом пишет ТАСС.

«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути»,— указал представитель Кремля.

При этом Песков указал, что не слышал ни одного заявления от Аллы Пугачевой.

27 августа дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с Пугачевой в России. После ряда негативных комментариев по этому поводу музыкальный критик Сергей Соседов призвал прекратить травлю певицы.

Галкин раскрыл отношение к нему россиян

3 сентября Пугачева посетила церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве и возложила цветы к его гробу. В социальных сетях она назвала отказ от насилия главной заслугой политика.

Сергей Соседов,Игорь Гуляев,Максим Галкин,Алла Пугачева,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,
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