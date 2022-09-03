Россиянам объяснили, как уменьшить плату за вывоз мусора

Согласно действующему законодательству, россияне имеют возможность получить перерасчет тарифов за вывоз мусора, напомнил генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.

Фото: Москва 24 Москва 24

Он уточнил, что соответствующие тарифы в российских регионах начисляются по одному из двух принципов: по общему метражу квартир или количеству жильцов. Однако в обоих случаях есть основания сократить свои расходы на оплату вывоза мусора. Речь идет о случаях, когда в квартире отсутствуют жильцы.

"Если в вашей квартире никто не живет более пяти дней, то за этот период вы вправе запросить перерасчет вне зависимости от того, как начисляются платежи в вашем регионе", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Для получения перерасчета необходимо предоставить в управляющую компанию, расчетный центр или региональному оператору ТБО документы, подтверждающие отсутствие проживающих в квартире. Ковалев также посоветовал выяснить, включена ли в тариф оплата за раздельный сбор мусора. Если нет, то это является основанием для требования перерасчета.

Ранее министерство строительства РФ предложило включать в тарифы ЖКХ расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры.