В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
30 минут назад

Россиянам объяснили, как уменьшить плату за вывоз мусора

Москва24иещё 2

Согласно действующему законодательству, россияне имеют возможность получить перерасчет тарифов за вывоз мусора, напомнил генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.

Россиянам объяснили, как уменьшить плату за вывоз мусора
Фото: Москва 24Москва 24

Он уточнил, что соответствующие тарифы в российских регионах начисляются по одному из двух принципов: по общему метражу квартир или количеству жильцов. Однако в обоих случаях есть основания сократить свои расходы на оплату вывоза мусора. Речь идет о случаях, когда в квартире отсутствуют жильцы.

"Если в вашей квартире никто не живет более пяти дней, то за этот период вы вправе запросить перерасчет вне зависимости от того, как начисляются платежи в вашем регионе", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Для получения перерасчета необходимо предоставить в управляющую компанию, расчетный центр или региональному оператору ТБО документы, подтверждающие отсутствие проживающих в квартире. Ковалев также посоветовал выяснить, включена ли в тариф оплата за раздельный сбор мусора. Если нет, то это является основанием для требования перерасчета.

Ранее министерство строительства РФ предложило включать в тарифы ЖКХ расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры.

По данным ведомства, такие меры не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, так как индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства. До этого стало известно, что в Иркутской области и Хакасии с января 2023 года опробуют раздельную оплату электроэнергии для населения. Новый подход заключается во внедрении плавающей ставки тарифа, размер которой будет зависеть от объема потребляемой абонентом электроэнергии.

Общество,Валерий Ковалев,Госстрой России,Городские Инновационные Технологии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители