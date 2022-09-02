Умер актер из "Тайн следствия" Сергей Николаев

В возрасте 46 лет умер актер Сергей Николаев. Об этом сообщает петербургский Государственный драматический театр «Комедианты», в котором выступал артист.

Фото: Санкт-Петербургский государственный драматический театр «Комедианты» Санкт-Петербургский государственный драматический театр «Комедианты»

Уточняется, что Николаев умер 31 августа. О причинах смерти информации пока нет.

Зрителям Сергей Николаев был известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Опера. Хроники убойного отдела», «Мажор», «Морские дьяволы» и других. Его фильмография насчитывает 48 проектов. Кроме того, актёр выступал на сцене театра и работал автором и ведущим музыкальных программ на радиостанции «Северная столица».

Прощание с Николаевым пройдёт 5 сентября в 12:00 в театре «Комедианты». Спустя два часа во Владимирском соборе Санкт-Петербурга начнется его отпевание.