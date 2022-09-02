Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев

В возрасте 46 лет умер актер Сергей Николаев, сообщается на странице театра "Комедианты" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: кадр из фильма "Не стреляйте в пассажира" кадр из фильма "Не стреляйте в пассажира"

"Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Неожиданно. Несправедливо. На взлете", – говорится в сообщении.

Об обстоятельствах трагедии не сообщается. Прощание с актером пройдет в здании театра в понедельник, 5 сентября.