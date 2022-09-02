"Вкусно - и точка" анонсировала возвращение картофеля фри

Картофель фри вернется в меню "Вкусно - и точка" в течение сентября, сеть смогла наладить поставки сырья нужного качества, в том числе из-за рубежа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Вкусно - и точка".

Фото: РИА Новости РИА Новости

После открытия "Вкусно - и точка" в июне компания столкнулась с дефицитом картофеля нужных свойств, так как прежний поставщик продал запасы из-за простоя сети другим заказчикам. Как сообщал ТАСС генеральный директор компании Олег Пароев, проблемы с поставками картофеля нужных свойств планировали решить до конца августа.

"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Картофель фри появится во всех предприятиях сети в течение сентября", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что палочки этого картофеля немного крупнее по размеру.

McDonald's приостановил работу всех своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор.