Автомобилистка заехала на один из пляжей Анапы. Отдыхающие сняли на видео, как женщина въехала в зону отдыха на своей легковой машине и остановилась практически у самой кромки воды. Соответствующая запись опубликована на странице сообщества «Нижний Новгород» во «ВКонтакте».