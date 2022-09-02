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1 час назад

Заехавшую на пляж Анапы автомобилистку на машине сняли на видео

Денис Фьючин

Автомобилистка заехала на один из пляжей Анапы. Отдыхающие сняли на видео, как женщина въехала в зону отдыха на своей легковой машине и остановилась практически у самой кромки воды. Соответствующая запись опубликована на странице сообщества «Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

По предварительным данным, за рулем малолитражного Daewoo Matiz находилась жительница Нижнего Новгорода. С какой целью она совершила поездку на пляж, не уточняется. На кадрах видно, что через некоторое время автомобилистка развернулась и стала двигаться на машине вдоль моря.

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