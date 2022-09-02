«Политическая проститутка»: Милонов «прошелся» по Брежневой

Депутат Госдумы Виталий Милонов «прошелся» по Вере Брежневой и назвал ее политической проституткой. В эфире программы «Место встречи» на НТВ политик осудил звезд, которые негативно высказались о действиях России на Украине, однако после задумали вернуться ради заработков.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Брежнева уехала из России и публично осудила действия Москвы. Ее супруг Валерий Меладзе также выступил против происходящего на Украине и заявлял, что уходит из профессии. Однако недавно стало известно, что музыкант продолжает концертную деятельность в стране.
«Я на Мармеладзе и не ходил! Знаете, если вернется проститутка Верка Брежнева, политическая проститутка, то и на нее пойдут. К сожалению, на поющие трусы народ ходит», — заявил Милонов.
Отметим, что Брежневу не хотят слышать и видеть даже на Украине. Несмотря на поддержку Киева и работу в центре гуманитарной помощи в Польше, певицу все же внесли в черный список артистов — теперь ей запрещено выступать на родине.