«Политическая проститутка»: Милонов «прошелся» по Брежневой

Депутат Госдумы Виталий Милонов «прошелся» по Вере Брежневой и назвал ее политической проституткой. В эфире программы «Место встречи» на НТВ политик осудил звезд, которые негативно высказались о действиях России на Украине, однако после задумали вернуться ради заработков.

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Напомним, что после начала спецоперации на Украине Брежнева уехала из России и публично осудила действия Москвы. Ее супруг Валерий Меладзе также выступил против происходящего на Украине и заявлял, что уходит из профессии. Однако недавно стало известно, что музыкант продолжает концертную деятельность в стране.

«Я на Мармеладзе и не ходил! Знаете, если вернется проститутка Верка Брежнева, политическая проститутка, то и на нее пойдут. К сожалению, на поющие трусы народ ходит», — заявил Милонов.