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37 минут назад

«Политическая проститутка»: Милонов «прошелся» по Брежневой

Никита Бородкин

Депутат Госдумы Виталий Милонов «прошелся» по Вере Брежневой и назвал ее политической проституткой. В эфире программы «Место встречи» на НТВ политик осудил звезд, которые негативно высказались о действиях России на Украине, однако после задумали вернуться ради заработков.

«Политическая проститутка»: Милонов «прошелся» по Брежневой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Брежнева уехала из России и публично осудила действия Москвы. Ее супруг Валерий Меладзе также выступил против происходящего на Украине и заявлял, что уходит из профессии. Однако недавно стало известно, что музыкант продолжает концертную деятельность в стране.

«Я на Мармеладзе и не ходил! Знаете, если вернется проститутка Верка Брежнева, политическая проститутка, то и на нее пойдут. К сожалению, на поющие трусы народ ходит», — заявил Милонов.

Отметим, что Брежневу не хотят слышать и видеть даже на Украине. Несмотря на поддержку Киева и работу в центре гуманитарной помощи в Польше, певицу все же внесли в черный список артистов — теперь ей запрещено выступать на родине.

Общество,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,Виталий Милонов,Госдума,
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