Назван пик заболеваемости COVID-19 в России

Время пика заболеваемости COVID-19 в России в интервью «Известиям» назвал заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Он предсказал максимальное количество заражений во второй половине сентября.
«Пик пройдет относительно легко, но не потому, что это вирус стал безопасным, а из-за того, что мы уже в значительной степени сформировали популяционный иммунитет», — сообщил ученый. По его словам, сейчас большинство пациентов болеют COVID-19 бессимптомно или в легкой форме.
Однако если омикрон-штаммом коронавируса заразится человек, до этого не сталкивавшийся с этой инфекцией, болезнь может протекать тяжелее.
«Этот вариант приобрел возможность инфицировать почти любые клетки, до которых может дотянуться», — пояснил Волчков.
Ранее возможности эволюции COVID-19 оценил врач-вирусолог Александр Чепурнов. Он допустил, что свойства вируса могут измениться в худшую сторону.