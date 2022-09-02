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17 минут назад

Ученый назвал время пика заболеваемости COVID-19 в России

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Время пика заболеваемости COVID-19 в России в интервью «Известиям» назвал заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Он предсказал максимальное количество заражений во второй половине сентября.

Назван пик заболеваемости COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пик пройдет относительно легко, но не потому, что это вирус стал безопасным, а из-за того, что мы уже в значительной степени сформировали популяционный иммунитет», — сообщил ученый. По его словам, сейчас большинство пациентов болеют COVID-19 бессимптомно или в легкой форме.

Однако если омикрон-штаммом коронавируса заразится человек, до этого не сталкивавшийся с этой инфекцией, болезнь может протекать тяжелее.

В лаборатории Уханя обнаружен новый вирус

«Этот вариант приобрел возможность инфицировать почти любые клетки, до которых может дотянуться», — пояснил Волчков.

Ранее возможности эволюции COVID-19 оценил врач-вирусолог Александр Чепурнов. Он допустил, что свойства вируса могут измениться в худшую сторону.

Общество,Павел Волчков,Александр Чепурнов,
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