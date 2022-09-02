Назван пик заболеваемости COVID-19 в России

«Пик пройдет относительно легко, но не потому, что это вирус стал безопасным, а из-за того, что мы уже в значительной степени сформировали популяционный иммунитет», — сообщил ученый. По его словам, сейчас большинство пациентов болеют COVID-19 бессимптомно или в легкой форме.