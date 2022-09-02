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1 час назад

Российская школьница пришла на линейку в честь 1 сентября в нижнем белье

Lenta.ruиещё 1

В школу №92 в районе Кольцово в Екатеринбурге одна из учениц пришла на линейку в честь Дня знаний в нижнем белье. Об этом сообщает E1.ru.

Десятиклассница пришла на линейку 1 сентября в нижнем белье
Фото:  E1.RU E1.RU

Десятиклассница пришла на линейку 1 сентября в лифчике, юбке и на каблуках. Она не смогла объяснить, почему пришла на праздник в таком виде.

«Мы поговорили с педагогом и детьми, завтра ученица придет вместе с родителями на встречу. Сегодня не стали праздник омрачать, но предварительную беседу уже провели», — сказал директор школы МаксМаксим Калинин.

Глава учебного заведения добавил, что социальный педагог и родители объяснят школьнице, что в таком виде нельзя приходить в образовательное учреждение. Ранее девушка так себя не вела, подчеркнул Калинин.

В Екатеринбурге другой школьник пришел в гимназию на линейку в честь Дня знаний в женском платье. Одноклассники гимназиста рассказали, что школьник решил подурачиться. Как сообщила классная руководительница семиклассника, 2 сентября его родители придут в школу для разговора с завучем.

Общество,Максим Калинин,
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