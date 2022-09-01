Греф рассказал о плюсах обучения в Хорошколе

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что проект Хорошкола дает детям доступ к передовым технологиям и возможность выбрать персонализированный путь обучения. Об этом Греф рассказал журналистам на пресс-подходе к открытию нового корпуса Хорошколы.
Проект Хорошкола был запущен в 2013 году, его учредительницей стала супруга главы Сбербанка Яна Греф. Проект был реализован и развивается под патронажем Германа Грефа.
1 сентября 2022 года на территории Хорошколы открылся новый корпус для учеников начальных классов.
«Нет ничего, чем бы хотел заниматься ребенок и что бы здесь отсутствовало. <…> Изучение иностранных языков, рисование, лепка, инженерные возможности, робототехника, изучение современных технологий, расширенная реальность, виртуальная реальность, кулинария», - рассказал Греф во время пресс-подхода.
Он подчеркнул, что в современном мире у детей должна быть возможность выбирать персонализированный путь обучения.
В Хорошколе ребенок сам выбирает, чем хочет заниматься помимо обязательной школьной программы, а родители и педагоги помогают ему определиться.
«И под это его желание выстраивается его персональный путь обучения в школе. И это, конечно, можно делать только с помощью современных технологий, только с помощью современной платформы. И это требует специального обучения педагогов», - подчеркнул Греф.
Он добавил, что платформу Хорошколы разрабатывали на основе изучения российского научного наследия - «от Макаренко до Шулешко» - и анализа мировых тенденций.