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38 минут назад

Греф рассказал о плюсах обучения в Хорошколе

Мария Иванова

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что проект Хорошкола дает детям доступ к передовым технологиям и возможность выбрать персонализированный путь обучения. Об этом Греф рассказал журналистам на пресс-подходе к открытию нового корпуса Хорошколы.

Греф рассказал о плюсах обучения в Хорошколе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проект Хорошкола был запущен в 2013 году, его учредительницей стала супруга главы Сбербанка Яна Греф. Проект был реализован и развивается под патронажем Германа Грефа.

1 сентября 2022 года на территории Хорошколы открылся новый корпус для учеников начальных классов.

«Нет ничего, чем бы хотел заниматься ребенок и что бы здесь отсутствовало. <…> Изучение иностранных языков, рисование, лепка, инженерные возможности, робототехника, изучение современных технологий, расширенная реальность, виртуальная реальность, кулинария», - рассказал Греф во время пресс-подхода.

Он подчеркнул, что в современном мире у детей должна быть возможность выбирать персонализированный путь обучения.

В Хорошколе ребенок сам выбирает, чем хочет заниматься помимо обязательной школьной программы, а родители и педагоги помогают ему определиться.

«И под это его желание выстраивается его персональный путь обучения в школе. И это, конечно, можно делать только с помощью современных технологий, только с помощью современной платформы. И это требует специального обучения педагогов», - подчеркнул Греф.

Он добавил, что платформу Хорошколы разрабатывали на основе изучения российского научного наследия - «от Макаренко до Шулешко» - и анализа мировых тенденций.

Общество,Образование,Герман Греф,Сбербанк России,
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