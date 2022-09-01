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45 минут назад

Журналист Шахназаров сообщил, что Юлия Ауг вернулась в Россию

Газета.Ruиещё 1

Журналист Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале «Ыыху Москвы» сообщил, что актриса Юлия Ауг приехала в Россию.

Критиковавшая спецоперацию Юлия Ауг вернулась в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Источник сообщает, что Ауг в Москве. Готовится к новым спектаклям, к новым победам», — написал Шахназаров.

Также блогер осудил артистку за высказывания против спецоперации.

Журналист возмутился поведению Ауг. Он заявил, что на приеме американского посольства в Таллине актриса выступала за снос памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Уехавшая из России Хаматова пожаловалась на травлю

В июле Юлия Ауг отреагировала на слухи об эмиграции в Эстонию. Она заявила, что никуда не переезжала из России, однако часто ездит за границу по делам. В том же месяце СМИ сообщали, что артистка переехала в Таллин после критики России.

Общество,Юлия Ауг,
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