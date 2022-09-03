В Москве простятся с Михаилом Горбачевым

Прощание с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, пройдет в субботу в Москве в Колонном зале Дома Союзов.

Фото: ТАСС ТАСС

Церемония начнется в 10:00 мск. После ее завершения политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, траурная церемония пройдет с элементами государственных похорон. Ранее он также отмечал, что глава государства Владимир Путин не сможет принять участие в официальном прощании с Горбачевым, так как у главы государства будет загруженный рабочий день. Путин уже простился с Горбачевым в четверг в Центральной клинической больнице.

Как сообщил личный переводчик Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко, доступ на церемонию будет открыт для всех, кто захочет попрощаться с экс-президентом СССР. Прощание организует служба протокола президента РФ. По словам Палажченко, Горбачева похоронят рядом с могилой его жены Раисы Горбачевой на Новодевичьем кладбище.

Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя Госдепартамента США, в церемонии прощания примет участие посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан. Кроме того, с немецкой стороны будет присутствовать представитель посольства ФРГ в РФ. Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран также сообщил, что Франция планирует направить своего представителя на похороны президента СССР.

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