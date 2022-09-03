В Москве простятся с Михаилом Горбачевым

Прощание с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, пройдет в субботу в Москве в Колонном зале Дома Союзов.
Церемония начнется в 10:00 мск. После ее завершения политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, траурная церемония пройдет с элементами государственных похорон. Ранее он также отмечал, что глава государства Владимир Путин не сможет принять участие в официальном прощании с Горбачевым, так как у главы государства будет загруженный рабочий день. Путин уже простился с Горбачевым в четверг в Центральной клинической больнице.
Как сообщил личный переводчик Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко, доступ на церемонию будет открыт для всех, кто захочет попрощаться с экс-президентом СССР. Прощание организует служба протокола президента РФ. По словам Палажченко, Горбачева похоронят рядом с могилой его жены Раисы Горбачевой на Новодевичьем кладбище.
Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя Госдепартамента США, в церемонии прощания примет участие посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан. Кроме того, с немецкой стороны будет присутствовать представитель посольства ФРГ в РФ. Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран также сообщил, что Франция планирует направить своего представителя на похороны президента СССР.
Зарубежные лидеры о Горбачеве
Как ранее заявил бывший президент США (1981-1989) Рональд Рейган, Горбачев отличается от предыдущих советских лидеров тем, что он "знает некоторые недостатки своего общества и пытается их исправить". Экс-президент США (1989-1993) Джордж Буш старший заявил, что необходимо "признать, что президент Горбачев добился поразительных вещей, и целями его политики гласности, перестройки и демократизации являются свобода, демократия и экономическая свобода". По словам президент Франции с 1981 по 1995 годы Франсуа Миттеран, Горбачев был выдающимся человеком в истории нынешнего столетия, "добившегося появления демократии в своей стране, завершения холодной войны и разоружения". В свою очередь, канцлер ФРГ (1982-1998) Гельмут Коль заявил, что наследие Горбачева заключается в ликвидации коммунизма, частично против воли, но без насилия и кровопролития.