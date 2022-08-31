Польша и страны Балтии сократят число въезжающих россиян

Польша, Эстония, Литва и Латвия собираются принять комплекс мер, чтобы сократить число граждан России, въезжающих на их территорию и на территорию Шенгенской зоны. Для этого они планируют запретить выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне. Об этом сообщает ТАСС.
«Приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Россией является необходимым первым шагом, но нам необходимо резко ограничить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, чтобы уменьшить поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону. Для этого мы ищем общий подход на уровне ЕС и попросили Европейскую комиссию предложить соответствующие меры по визам, которые могли бы быть реализованы Европейским союзом. До тех пор пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Белоруссией, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения проблем общественной безопасности», – говорится в совместном заявлении министров иностранных дел указанных стран.
Кроме того, по имеющейся информации, Финляндия также рассматривает возможность ограничить поток въезжающих в страну россиян. Отмечается, что с конца февраля в Финляндию, Польшу, Эстонию, Литву и Латвию въехало около 700 тысяч граждан России.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза достигли договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.