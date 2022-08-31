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21 минуту назад

Финляндия закрывает четыре станции для грузоперевозок на границе с РФ

Елена Прошина

Старший вице-президент финской железнодорожной компании VR Transpoint Лаура Ансахарью заявила, что до конца года будут закрыты четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Финляндия закрывает четыре станции для грузоперевозок на границе с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что будут закрыты пункты Вайниккала и Иматранкоски в Южной Карелии, Ниирала в Северной Карелии и Вартиус в регионе Кайнуу. Помимо этого, прекратится выполнение некоторых задач, связанных с восточным сообщением.

Это решение продолжает процесс реорганизации железнодорожного сообщения с Россией, который компания VR запустила в марте этого года из-за конфликта на Украине и экономических санкций против РФ.

Ранее представители компании VR рассказали о том, что все ходившие между Хельсинки и Санкт-Петербургом поезда Allegro были списаны.

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