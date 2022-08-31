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34 минуты назад

Стало известно, где живут внучки Горбачева

Никита Бородкин

Внучки первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева живут в Германии. Как сообщает «Слово и Дело», сейчас Ксения и Анастасия занимаются воспитанием детей.

Стало известно, где живут внучки Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Михаила и Раисы Горбачевых есть единственная дочь Ирина. До ее рождения супруги потеряли сына в ходе прерывания беременности, которая потребовалась из-за осложнений на сердце. Женщина женилась и взяла фамилию Вирганская — она работала медиком и родила двух дочек.

Старшая дочь Ксения занималась балетом, однако оставила карьеру из-за состояния здоровья. Она поселилась в Баварии и родила там дочь Александру — сейчас вся семья живет в Германии. Младшая, Анастасия, окончила журфак МГИМО и долгое время работала по профессии в различных глянцевых журналах. Сейчас она отказалась от работы в изданиях и воспитывает сына Никиту.

Напомним, что вечером 30 августа Михаил Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Предположительно, в последние годы у него обострились проблемы с почками. Дата и место прощания с политиком пока неизвестны.

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