Герман Греф назвал главные технологии и навыки будущего для молодежи

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в просветительском марафоне Российского общества «Знание», который проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Он стал первым спикером на столичной площадке, выступив с лекцией на тему: «Технологии и человек: как оставаться релевантными».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем выступлении Герман Греф отметил семь ключевых технологий будущего: искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, web 3.0, виртуальная и дополненная реальность (AR/VR), квантовые вычисления и биотехнологии.

Видео дня

Президент банка подчеркнул, что Сбер как технологический лидер уделяет огромное внимание развитию этих технологий, так как они кардинально повышают эффективность всех сфер жизни.

По его словам, Сбер постоянно совершенствует свои решения в области ИИ, в том числе в кредитовании, здравоохранении, беспилотном транспорте, кибербезопасности, умных устройствах и творчестве, ведь сегодня ИИ умеет генерировать изображения, тексты и музыкальные композиции, которые все сложнее отличить от созданных людьми.

Однако, обратил внимание спикер, вместе с технологиями меняются и человеческие навыки, которые требуются в современном мире.

85% жизненного успеха, уточнил президента банка, сегодня составляют мягкие навыки (soft skills). Их можно сравнить с операционной системой на смартфоне, которая определяет его быстродействие и производительность, в то время как предметно-ориентированные навыки (hard skills) — это условный «магазин приложений», необходимых для решения конкретных задач.

«Технологии, о которых я рассказал, дадут, по моему мнению, наибольшую отдачу для жизни людей в будущем. Самые зрелые из них — это облачные технологии, а искусственный интеллект дает сегодня максимальную пользу бизнесу и обществу», — сказал Греф.

По его убеждению, для любого человека, и особенно для молодых людей, важно уметь применять следующие три мягких навыка.

Первый — целеполагание. Это ключевой навык с точки зрения управления собой в соответствующем временном и пространственном горизонте, считает спикер.

Вторым навыком он назвал принятие решений.

«Успех — это то, какое количество правильных решений в своей жизни вы приняли, а технике принятию решений важно обучаться», — пояснил Греф.

Третий навык — тайм-менеджмент, заключил председатель правления Сбера.

«Временем управлять невозможно, но можно собственной эффективностью. От того, насколько вы научитесь ставить цели и принимать решения, зависит успех в жизни», — подытожил он.