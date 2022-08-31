Асмус, Шевчук и другие: на кого из знаменитостей завели дела

На актрису Кристину Асмус («Интерны», «Текст») составили административный протокол о дискредитации российской армии. Кому из знаменитых россиян предъявили похожие обвинения - в материале «Рамблера».

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Асмус

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31 августа «СтарХит» сообщил, что в Тверской суд Москвы поступило дело об административном правонарушении в отношении Асмус. Издание утверждает, что речь идет об административной статье 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ). Максимальное наказание - 50 тыс. рублей штрафа.

С какими именно высказываниями Асмус связано дело, не уточняется.

Шевчук

В августе уфимский суд признал лидера ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации российской армии (также административная статья 20.3.3). Музыканту назначили штраф в 50 тыс. рублей.

Протокол о дискредитации на Шевчука составили после его концерта в Уфе в мае. На экранах во время концерта появлялись пацифистские лозунги, включая «Не стреляй» - так называется одна из самых известных песен «ДДТ», а сам Шевчук заявил, что родину не нужно «мусолить и целовать».

Адвокаты музыканта подчеркивали, что Шевчук известен своим пацифизмом, а на концерте в Уфе не упоминал слов «армия» или «вооруженные силы РФ».

Сам Шевчук заявил «Коммерсанту», что ситуация напоминает ему времена, «когда рок был фактически» запрещен.

Ягодин

Протокол по этой же административной статье - о дискредитации армии - составили на лидера группы «Курара» Олега Ягодина. Дело связано со словами Ягодина на фестивале «Уральская ночь музыки». Музыканту назначили штраф в 40 тыс. рублей.

Белоцерковская

Блогер Вероника Белоцерковская (в России внесена в список иноагентов) в марте стала фигуранткой уголовного дела по статье 207.3 УК РФ - о распространении фейков о действиях вооруженных сил. Причиной назвали ее посты в соцсетях.

В мае ее объявили в розыск и заочно арестовали.

Глуховский

В июне стало известно, что против писателя Дмитрия Глуховского («Метро 2033») возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с отягчающими обстоятельствами). Максимальное наказание за это - от пяти до десяти лет лишения свободы. По данным РИА Новости, еще в мае суд заочно арестовал Глуховского, он был объявлен в федеральный розыск.

Писатель заявил, что дело завели из-за его поста в соцсетях.

Ройзман

24 августа в Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана, ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий - на использование интернета, посещение публичных мест. Причиной стало уголовное дело о дискредитации российской армии (части 1 статьи 280.3 УК РФ).

Весной на Ройзмана составили три административных протокола о дискредитации российской армии (административная статья 20.3.3). Его адвокат Юлия Федотова рассказывала, что первый протокол был связан с твитом Ройзмана, второй - с высказываниями в видео, третий - с постом в его Telegram-канале. В своих соцсетях Ройзман, в частности, рассуждал о значении букв «Z» и «V». Ройзман был трижды оштрафован.