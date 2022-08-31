Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Россиян ждет ряд изменений с 1 сентября 2022 года. В частности, у учителей станет меньше отчетов, а у пенсионеров появятся новые льготы. Подробности о нововведениях – в материале «ФедералПресс».
Меньше отчетов для учителей
С началом нового учебного года учителя будут заполнять меньше отчетов. У них появится четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа. Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Так у педагогов появится больше времени для работы с учениками.
Льготы для пенсионеров
С начала сентября российские пенсионеры смогут отправиться в путешествия по льготной цене. Такую возможность для пожилых граждан предоставит авиакомпания «Аэрофлот». Вылеты будут доступны из двух столиц, а также из Красноярска.
Для покупки билета по низкой цене нужно будет подтвердить свой возраст. Женщине уже должно исполниться 55 лет, а мужчины должны достигнуть возраста 60 лет.
Защита персональных данных
Россиянам не смогут отказать в услугах, если они не захотят делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. При этом операторы обработки персональных данных должны будут уведомить органы власти в течение 24 часов, если произойдет утечка данных.
Открытие счетов онлайн
Банки будут обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета, вклады и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении или на сайте.
Новые программы обучения для будущих автомобилистов
С сентября обновят примерные программы в автошколах. К примеру, при обучении на категорию B будет увеличено количество часов, отпущенных на практическую подготовку на улице. Теперь 18 часов будет отведено на «площадку», а 38 часов – на «город», вместо 24 и 32 соответственно.
С помощью таких нововведений водители, у которых есть права на мотоцикл, смогут получать допуск к управлению авто по сокращенной программе.
Проверка знаний специалистов в строительной отрасли
С сентября специалисты в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также в сфере строительства должны будут проходить независимую оценку квалификации на соответствие профессиональному стандарту.
Правила по выбору управляющих компаний
Решение о выборе УК собственники многоквартирного дома будут принимать на собрании более чем 50 % от общего числа голосов собственников помещений.
Отмечается, что раньше такое решение могло быть принято лишь четвертью голосов всех собственников помещений.
Ограничение в разделении квартиры на микродоли
Отныне доля квартиры на каждого собственника не сможет быть меньше 6 кв. метров от общей площади. Этот закон направлен на борьбу с микродолями и защитит граждан от черных риелторов.
Реестр доноров костного мозга
В России создадут единый реестр доноров костного мозга. Добровольцам, которые дают согласие на трансплантацию, будут положены медобследования, лечение и реабилитация.
До этого клиникам приходилось искать доноров по всей стране, на что уходило много времени.
Права инвалидов
Детям с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в школах, но не проживают в них, будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание.
Кроме того, лица, которые признаны инвалидами I, II или III группы, смогут бесплатно получать второе среднее, а также высшее образования.
Психологическая помощь для пострадавших в ЧС
Для россиян, которые пострадали при ЧС, будет предусмотрена психологическая помощь.
Ранее сообщалось, какие изменения вступили в силу в России с 1 августа.