Умер народный артист России Александр Скульский

Скульский родился в 1942 году в городе Горьком. Окончил Нижегородскую и Петербургскую консерватории. Более 50 лет своей жизни он проработал в Нижегородской филармонии, последние 20 лет из которых был главным дирижером и художественным руководителем симфонического оркестра. Под его управлением коллектив исполнил более двух тысяч программ, включая симфонии Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, а также произведения Иоганна Баха, Вольфганга Моцарта и других композиторов. В 1990 году был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России», в 2004 году стал народным артистом страны.