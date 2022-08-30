В России призвали вернуть удаленку

«Такой способ дистанционной работы, наряду с другими методами, которые применялись для снижения заболеваемости, оказался полезным. Потому что это нарушает определенную степень контактов между людьми, делает их более редкими. Однозначно можно сказать, что это целесообразно», — сказал Бутенко.