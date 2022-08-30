Вирусолог Центра Гамалеи призвал вернуть «удалёнку» в России

Наблюдается рост заболеваемости COVID-19, осенью ситуация может осложниться.

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Подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек инфекции.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко.

«Такой способ дистанционной работы, наряду с другими методами, которые применялись для снижения заболеваемости, он оказался полезным. Потому что это нарушает определённую степень контактов между людьми, делает их более редкими. И, соответственно, снижается риск заражения людей, которые контактируют на работе, в офисах, в учебных учреждениях. Однозначно можно сказать, что это целесообразно».

Вирусолог также отметил, что наряду с дистанционной работой или учёбой стоит ввести и другие меры, которые должны снизить заболеваемость. В частности, речь идёт об обязательном масочном режиме.