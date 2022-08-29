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53 минуты назад

Умер экс-сенатор от Ивановской области Владимир Гусев

Вечерняя Москваиещё 1

Скончался бывший сенатор от Ивановской области Владимир Гусев. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил представитель региона в Совете Федерации Валерий Васильев .

Умер бывший сенатор от Ивановской области Владимир Гусев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Соболезную родным и близким экс-сенатора от Ивановской области Владимира Гусева. Владимир Кузьмич прожил активную и очень интересную, насыщенную жизнь. Почетный гражданин Саратовской области, был первым зампредседателя Совета Министров РСФСР, — написал Васильев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в 1986 году, будучи председателем госкомиссии, Гусев участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 1991 году он стал председателем Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям — министром СССР.

А после развала Советского Союза Гусев вошел в первый состав Госдумы в 1993 году. С 2001 года являлся членом Совфеда от Ивановской области, а с апреля 2010 по 2012 год — сенатором от правительства Саратовской области.

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