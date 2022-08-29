В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о рекордном падении турпотока в Крым за весь постсоветский период

Lenta.ruиещё 1

Представители туристической индустрии заявили о значительном спаде бронирований туров в Крым в летнем сезоне. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стало известно о рекордном падении турпотока в Крым
Фото: ТАССТАСС

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, в июне-июле турпоток в регион снизился на 30 процентов по отношению к 2021 году, что стало рекордным падением за весь постсоветский период.

«В августе ситуация в значительной степени выправилась. Итоги подведем в сентябре-октябре», — заявил Волченко.

Как стало известно АТОР, спад турпотока был неравномерным — в разные периоды сезона он достигал от 30 до 70 процентов. Основной причиной является приостановка авиасообщения с полуостровом, из-за чего туроператоры не могли сформировать полный пакет с проживанием и перелетом.

В связи с этим эксперты отмечают рост числа самостоятельных туристов — 75 процентов путешественников отправились в Крым на личном автомобиле, бронируя гостиницы и отели без посредников.

«По итогам удачного августа и с учетом лавины самостоятельных бронирований летний сезон в Крыму в целом будет вполне состоявшимся и не провальным», — подчеркнул вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ранее в августе туроператоры сообщили о снижении стоимости проживания в Крыму на 60 процентов в некоторых объектах размещения. При этом в премиальных сегментах значительного падения стоимости отдыха не наблюдалось — загрузка в таких объектах в течение лета была на уровне 90 процентов.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители