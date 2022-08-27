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20 минут назад

Вася Ложкин оценил шутку российских дипломатов в Риме

Илья Родин

Известный художник Вася Ложкин положительно оценил пост в Telegram, опубликованный сотрудниками российской дипмиссии в Риме. Он заметил, что у них «хорошее чувство юмора». Об этом пишет РЕН ТВ.

Вася Ложкин оценил шутку российских дипломатов в Риме
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что поводом для публикации стала серия материалов в итальянских СМИ о деятельности неизвестной сотрудницы ГРУ, которая якобы собирала ценные сведения во время бесед с офицерами НАТО.

Известную певицу арестовали из-за неудачной шутки

По мнению Ложкина, шутка авторов коллажа, в котором была использована его картина «Привет от Кибальчиша», оказалась вполне удачной.

Художник одобрил то, что они разместили свой проект в официальном канале ведомства. Он полагает, что «это хорошо и правильно».

Общество,Вася Ложкин,ГРУ,НАТО,
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