Вася Ложкин оценил шутку российских дипломатов в Риме

Известный художник Вася Ложкин положительно оценил пост в Telegram, опубликованный сотрудниками российской дипмиссии в Риме. Он заметил, что у них «хорошее чувство юмора». Об этом пишет РЕН ТВ.

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Отмечается, что поводом для публикации стала серия материалов в итальянских СМИ о деятельности неизвестной сотрудницы ГРУ, которая якобы собирала ценные сведения во время бесед с офицерами НАТО.

По мнению Ложкина, шутка авторов коллажа, в котором была использована его картина «Привет от Кибальчиша», оказалась вполне удачной.