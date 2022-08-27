Умер российский военный журналист Дмитрий Литовкин

Военный журналист Дмитрий Литовкин скоропостижно скончался на 51-м году жизни.

Как сообщает РЕН ТВ, Дмитрий Литовкин - ответственный редактор газеты "Независимое военное обозрение", капитан третьего ранга в запасе. Работал военным корреспондентом в "Красной звезде" и других изданиях.

Его отец - Виктор Литовкин - известный советский журналист, военный обозреватель, полковник запаса.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что подозреваемая в осуществлении убийства журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.