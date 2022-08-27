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37 минут назад

Скончался известный военный журналист Дмитрий Литовкин

Свободная прессаиещё 2

Военный журналист Дмитрий Литовкин скоропостижно скончался на 51-м году жизни.

Умер российский военный журналист Дмитрий Литовкин
Фото: телеграм-канал SHOTтелеграм-канал SHOT

Как сообщает РЕН ТВ, Дмитрий Литовкин - ответственный редактор газеты "Независимое военное обозрение", капитан третьего ранга в запасе. Работал военным корреспондентом в "Красной звезде" и других изданиях.

Его отец - Виктор Литовкин - известный советский журналист, военный обозреватель, полковник запаса.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что подозреваемая в осуществлении убийства журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что убийство Дарьи Дугиной было заказным и его спланировали заранее. Сам Александр Дугин рассказал, что они получали множество угроз от украинских националистов.

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