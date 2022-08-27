Известную певицу арестовали из-за неудачной шутки

«Я артистка с 25-летним стажем. У меня есть коллеги-музыканты. Я выступаю с ними на концертах. Прозвище клавишника в моей команде - «Имам». Еще мы шутим, называя друга друга «извращенец». К сожалению, эти два слова сошлись. Я никогда не произносила эту речь с целью очернить или оскорбить имамов-хатыбов или часть нашей страны. Я уважаю все ценности и чувства Турции», - сказала Гюльшен Чолакоглу