Известную певицу арестовали из-за неудачной шутки

Турецкую певицу Гюльсен Чолакоглу арестовали по обвинению в «подстрекательстве к ненависти и вражде и оскорблении общественности». Причиной для расследования стала ее слова об имаме на концерте. Певица утверждает, что говорила не о настоящем имаме, а обращалась к своему клавишнику с таким никнеймом. Об этом сообщает Anadolu.
«Заявление Чолакоглу использовалось в СМИ и социальных сетях, ее слова вызвали бурную реакцию в обществе. Это создает явную и непосредственную опасность для общественной безопасности, и публично разжигает ненависть и вражду против части общества», - сказано в обвинении.
Подозреваемая Гюльшен Чолакоглу заявила, что инцидент случился на концерте 30 апреля 2022 года. Женщина говорит, что пошутила с клавишником группы во время концерта и была неправильно понята.
«Я артистка с 25-летним стажем. У меня есть коллеги-музыканты. Я выступаю с ними на концертах. Прозвище клавишника в моей команде - «Имам». Еще мы шутим, называя друга друга «извращенец». К сожалению, эти два слова сошлись. Я никогда не произносила эту речь с целью очернить или оскорбить имамов-хатыбов или часть нашей страны. Я уважаю все ценности и чувства Турции», - сказала Гюльшен Чолакоглу
В свою очередь судья заявил, что подозреваемая «спровоцировала общественность на ненависть и враждебность», и что у него есть «серьезные подозрения в совершении преступления». Поэтому он счел целесообразным задержать певицу.