Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать День Знаний, 1 сентября, выходным. Соответствующее обращение парламентарий направил в министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщило РИА «Новости». По мнению народного избранника, выходной день 1 сентября будет дополнительным стимулом и мотивацией для родителей уделять внимание своим детям, не только первоклассникам.

Хамзаев отметил, что власти должны обращать внимание на «важные даты в графике миллионов граждан» в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей. 1 сентября для многих родителей — «настоящая эстафета», когда нужно подготовить ребёнка к школе, успеть на работу и отметить праздник.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось», — добавил депутат.

1 сентября по российским законам не считается праздничным днём, в который можно официально не работать. При этом у россиян есть несколько способов сделать его выходным. О них ранее рассказывала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.