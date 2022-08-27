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57 минут назад

Минтруду предложили сделать 1 сентября выходным днём

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать День Знаний, 1 сентября, выходным. Соответствующее обращение парламентарий направил в министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщило РИА «Новости». По мнению народного избранника, выходной день 1 сентября будет дополнительным стимулом и мотивацией для родителей уделять внимание своим детям, не только первоклассникам.

Хамзаев отметил, что власти должны обращать внимание на «важные даты в графике миллионов граждан» в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей. 1 сентября для многих родителей — «настоящая эстафета», когда нужно подготовить ребёнка к школе, успеть на работу и отметить праздник.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось», — добавил депутат.

1 сентября по российским законам не считается праздничным днём, в который можно официально не работать. При этом у россиян есть несколько способов сделать его выходным. О них ранее рассказывала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября

В Госдуме также предлагали сделать выходным День семьи, любви и верности 8 июля, чтобы россияне могли отпраздновать его. Парламентарии говорили, что нерабочий день позволит россиянам собраться всей семьёй и провести время с родными и близкими. Пока такое решение не принято.

Общество,Политика,Видео,Султан Хамзаев,Наталья Голованова,Минтруд России,Госдума,
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