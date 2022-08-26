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24 минуты назад

Консульский департамент МИД РФ сообщил о временной приостановке выдачи загранпаспортов

Газета.Ru

В консульском департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия десять лет по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД РФ сообщили о приостановке выдачи загранпаспортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия десять лет)», — говорится в заявлении консульского департамента МИД РФ.

Ранее по данным МВД РФ стало известно, что в России за первую половину 2022 года гражданам выдали почти вдвое больше загранпаспортов, чем за этот же период 2021 года.

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В публикации отмечается, что пик оформления документов пришелся на март (553 тыс. человек), а с января по июнь в России было оформлено почти 2,5 млн по сравнению с 1,7 млн в предыдущем году. В январе и феврале загранпаспорта получили 238 тыс. и 406 тыс. соответственно.

Отмечается, что в апреле и мае число загранпаспортов снижалось, а в июне выросло до 446 тыс.

Общество,Политика,МВД России,МИД России,
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