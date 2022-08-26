В МИД РФ сообщили о приостановке выдачи загранпаспортов

В консульском департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия десять лет по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС.

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«По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия десять лет)», — говорится в заявлении консульского департамента МИД РФ.

Ранее по данным МВД РФ стало известно, что в России за первую половину 2022 года гражданам выдали почти вдвое больше загранпаспортов, чем за этот же период 2021 года.

В публикации отмечается, что пик оформления документов пришелся на март (553 тыс. человек), а с января по июнь в России было оформлено почти 2,5 млн по сравнению с 1,7 млн в предыдущем году. В январе и феврале загранпаспорта получили 238 тыс. и 406 тыс. соответственно.