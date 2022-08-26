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45 минут назад

В РФ готовится новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания иностранцев

ТАСС

Новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев готовится в России. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Медведев анонсировал изменение условий въезда иностранцев в РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, целый ряд вопросов в этой сфере носят системный характер и для их решения нужен комплексный подход.

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"Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", - сказал зампред СБ.

Как подчеркнул Медведев, речь идет не только о материальном переоснащении миграционных служб, "но и о том, чтобы купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой". "Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, - это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду", - заключил зампред Совбеза РФ.

Общество,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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