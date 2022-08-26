Медведев анонсировал изменение условий въезда иностранцев в РФ

Новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев готовится в России . Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, целый ряд вопросов в этой сфере носят системный характер и для их решения нужен комплексный подход.

Как подчеркнул Медведев, речь идет не только о материальном переоснащении миграционных служб, "но и о том, чтобы купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой". "Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, - это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду", - заключил зампред Совбеза РФ.