Патриарх Кирилл выступил с предложением по законопроекту о ЛГБТ

"Патриарх Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. <…> В своем обращении патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы", - указано в сообщении.