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1 час назад

Патриарх Кирилл предложил Володину обсудить законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением провести публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает Telegram-канал Думы в пятницу.

Патриарх Кирилл выступил с предложением по законопроекту о ЛГБТ
Фото: ТАССТАСС

"Патриарх Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. <…> В своем обращении патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы", - указано в сообщении.

Группа депутатов 18 июля внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей.

Патриарх Кирилл высказался о «сносящей крышу» популяризации греха

Авторы инициативы считают, что необходимо установить меры, направленные на обеспечение "интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".

Общество,Патриарх Кирилл,Вячеслав Володин,Госдума,
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