Патриарх Кирилл выступил с предложением по законопроекту о ЛГБТ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением провести публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает Telegram-канал Думы в пятницу.
"Патриарх Кирилл обратился к Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. <…> В своем обращении патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы", - указано в сообщении.
Группа депутатов 18 июля внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей.
Авторы инициативы считают, что необходимо установить меры, направленные на обеспечение "интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".